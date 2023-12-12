Николай Симонов вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 12 декабря 2023. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов вручил отличившимся жителям региона награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в День Конституции, 12 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

«Одним из главных принципов российского государства, согласно Конституции, является поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. 2024 год объявлен президентом Годом семьи. Сегодня главные герои нашего торжественного мероприятия — это пензенская многодетная семья Соловьевых. Указом главы государства Денис Вячеславович и Валентина Васильевна удостоены медали ордена «Родительская слава», — сказал Николай Симонов.

Валентина Соловьева — активный волонтер, помогает живущим в пункте временного пребывания эвакуированным и подопечным дома ветеранов в Золотаревке. Вместе с супругом создала благотворительный семейный конный клуб, где реабилитацию проходят в том числе подопечные «Дома Вероники». Денис Соловьев — участник специальной военной операции, который занимается духовно-нравственным воспитанием бойцов. Супруги воспитывают четверых детей.

Особые слова благодарности Николай Симонов адресовал родителям школьников, удостоенных медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Арсений Карасев из Лунино и Варвара Гарайкина из Кондоля при пожаре помогли выбраться из горящих домов младшим детям.

«Воспитание граждан, формирование чувства причастности к судьбе страны является главным щитом России. Чуть больше года назад был опубликован текст Конституции, в который добавлены новые российские регионы. Пензенцы защищают исторический выбор наших сограждан в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на фронтовых участках специальной военной операции. Наши земляки, рискуя жизнью, помогают людям в подшефных районах Запорожской области — Пологовском и Токмакском», — подчеркнул Николай Симонов.

Он вручил пензенским специалистам медали Минобороны России «Участнику специальной военной операции», передал от губернатора Запорожской области Евгения Балицкого почетные грамоты.

Региональные награды вручены отличившимся пензенцам, работающим в сфере промышленности, транспорта, здравоохранения, науки, культуры, а также спасателям, сотрудникам правоохранительных органов и тем, кто ведет активную общественную деятельность, сообщает пресс-служба облправительства.