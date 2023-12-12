Зарядные станции для электротранспорта в 2024 году появятся еще в 26 регионах, в том числе в Пензенской области Общество

Пенза, 12 декабря 2023. PenzaNews. Правительство России расширило число регионов – участников пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, с 2024 года к нему присоединятся еще 26 регионов, в том числе Пензенская область. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Помимо Пензенской области, новыми участниками проекта станут Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Якутия, Забайкальский и Камчатский края, а также Амурская, Белгородская, Брянская, Иркутская, Калужская, Кировская, Магаданская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Тамбовская, Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Таким образом, в эксперименте будут принимать участие 67 регионов.

Как сообщается на сайте правительства РФ, пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта стартовал в 2022 году.

Создание сети зарядных станций предусмотрено дорожной картой по развитию производства и использования электротранспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых отечественных электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет не менее 10%.

Кроме того, к этому времени в России будет запущено не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых не менее 28 тыс. — быстрые зарядные станции.