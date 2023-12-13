Прокуратура Земетчинского района добивается оформления в муниципальную собственность кладбищ на территории трех сельсоветов Общество

Пенза, 13 декабря 2023. PenzaNews. Прокуратура Земетчинского района Пензенской области добивается оформления в муниципальную собственность кладбищ, расположенных на территории Кирилловского, Раевского и Юрсовского сельсоветов.

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«В ходе проверки исполнения законодательства о муниципальной собственности прокуратура Земетчинского района Пензенской области установила, что не оформлено право муниципальной собственности на некоторые общественные кладбища, расположенные на землях поселений на территориях Кирилловского, Раевского и Юрсовского сельсоветов. На государственный кадастровый учет объектов недвижимости кладбища не ставились, правоустанавливающие документы на них отсутствуют, в реестр муниципальной собственности они не включены», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем обращается внимание на то, что отсутствие оформленного в установленном порядке права собственности на муниципальное имущество влечет невозможность выделения денежных средств на его содержание.

«По итогам проверки прокуратура района внесла главам администраций указанных сельсоветов представления об устранении нарушений законодательства. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, организовано оформление документов с целью последующего включения кладбищ в реестры муниципальной собственности», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что устранение выявленных нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры.