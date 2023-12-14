В Пензенской области с 15 по 17 декабря пройдут массовые проверки водителей Общество

Пенза, 14 декабря 2023. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель, водитель, не имеющий или лишенный права управления транспортным средством» пройдет в Пензенской области с 15 по 17 декабря.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью выявления водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также не имеющих прав или лишенных их.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — говорится в тексте.