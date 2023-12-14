В Мокшанском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Общество

Пенза, 14 декабря 2023. PenzaNews. 40-летний житель Мокшанского района Пензенской области угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, высказал свое недовольство тем, что сожительница мало уделяет времени своим домашним делам. На этой почве между ними возник конфликт. Злоумышленник набросился на женщину и начал угрожать ей убийством отверткой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщине удалось выбежать из дома и обратиться в полицию.

«Подозреваемый дал признательные показания. [...] Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.