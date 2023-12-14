18:44:44 Четверг, 14 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Мокшанском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

10:02 | 14.12.2023 | Общество

Печать

Пенза, 14 декабря 2023. PenzaNews. 40-летний житель Мокшанского района Пензенской области угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Мокшанском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, высказал свое недовольство тем, что сожительница мало уделяет времени своим домашним делам. На этой почве между ними возник конфликт. Злоумышленник набросился на женщину и начал угрожать ей убийством отверткой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщине удалось выбежать из дома и обратиться в полицию.

«Подозреваемый дал признательные показания. [...] Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

Читайте также
Шестой этап фестиваля Гран-при по легкой атлетике «Здоровый город – здоровые люди» пройдет 16 декабря Житель Бессоновского района перечислил мошенникам более 500 тыс. рублей
В Пензе пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику полиции» и лишилась почти 1,5 млн. рублей В Пензенской области 15 декабря пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»
Житель Пензенской области подозревается в незаконном обороте сильнодействующих веществ В ФАПе села Вязовка начал прием фельдшер
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама