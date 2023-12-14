Александр Лейзенберг по видеосвязи провел прием жителей Никольского района Общество

Пенза, 14 декабря 2023. PenzaNews. Исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг в режиме видеоконференцсвязи провел личный прием жителей Никольского района.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Заявители сообщили о нарушениях их социальных прав, в том числе о длительном нефункционировании хирургического отделения в районном учреждении здравоохранения, отказе в выдаче сертификата на материнский капитал, а также о ненадлежащем состоянии дорожного покрытия в районном центре», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по обращениям будут проведены проверки и при наличии оснований приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

«Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль исполняющего обязанности прокурора региона», — сказала собеседница агентства.