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Александр Лейзенберг по видеосвязи провел прием жителей Никольского района

15:52 | 14.12.2023 | Общество

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Пенза, 14 декабря 2023. PenzaNews. Исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг в режиме видеоконференцсвязи провел личный прием жителей Никольского района.

Александр Лейзенберг по видеосвязи провел прием жителей Никольского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Заявители сообщили о нарушениях их социальных прав, в том числе о длительном нефункционировании хирургического отделения в районном учреждении здравоохранения, отказе в выдаче сертификата на материнский капитал, а также о ненадлежащем состоянии дорожного покрытия в районном центре», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по обращениям будут проведены проверки и при наличии оснований приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

«Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль исполняющего обязанности прокурора региона», — сказала собеседница агентства.

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