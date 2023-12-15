УФНС России по Пензенской области рекомендует оплатить задолженность по налогам Общество

Пенза, 15 декабря 2023. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области рекомендует физическим лицам оплатить задолженность по налогам, не дожидаясь применения мер принудительного взыскания.

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«1 декабря 2023 года истек установленный законодательством срок уплаты имущественных налогов физических лиц за налоговый период 2022 года. Начиная со 2 декабря на сумму неуплаченных налогов за каждый день просрочки начисляются пени. Несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговому органу основания для взыскания задолженности в принудительном порядке. Так, за неуплату налогов служба судебных приставов имеет право наложить ограничение на выезд за пределы страны, запрет на проведение регистрационных действий с имуществом, произвести арест имущества должника», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, что оплатить задолженность можно с помощью онлайн-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин»; в мобильном приложении «Налоги ФЛ»; через банковские терминалы или приложения по QR-коду или штрихкоду из налогового уведомления; а также в личном кабинете на сайте «Госуслуги» в разделе «Платежи».

«Во избежание применения мер принудительного взыскания и их негативных последствий управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области рекомендует в ближайшее время оплатить задолженность по имущественным налогам», — сказано в тексте.