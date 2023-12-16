В Пензенской области в 2023 году привели в нормативное состояние пять мостов и путепроводов Общество

Пенза, 16 декабря 2023. PenzaNews. Пять мостов и путепроводов приведены в нормативное состояние в Пензенской области в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«В этом году выполнена реконструкция путепровода на подъезде к городу Кузнецку с востока области. Объект связывает федеральную трассу М5 «Урал» с тремя населенными пунктами, где в общей сложности проживают свыше 84 тыс. человек. После реконструкции новое сооружение имеет три пролета и достигает длины 60 метров. Общая ширина составляет порядка 11 метров, из которых проезжая часть — 8 метров», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в Нижнеломовском районе реконструирован мост через реку Ломовку протяженностью 86 метров, который обеспечивает въезд в село Пешая Слобода; ширина искусственного сооружения — 11 метров, тротуаров — полтора метра.

«В октябре завершена реконструкция моста через реку Ишимку в Городищенском районе. Длина нового однопролетного искусственного сооружения вместе с подходами — 55 метров. Ширина проезжей части, включая тротуары, — 11,2 метра», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что в Каменском районе выполнен капитальный ремонт моста через реку Юньгу протяженностью 57,6 метра.

«В Неверкинском районе капитально отремонтирован мост протяженностью 54 метра через реку Илим. Искусственное сооружение соединяет в селе Неверкино улицы Суворова и Заречную», — говорится в нем.

Как отметил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев, региону удалось достичь нормативный показатель по приведению в надлежащее состояние мостов и путепроводов.

«Вышеуказанные отремонтированные и реконструированные искусственные сооружения позволяют достигнуть нормативный показатель национального проекта «Безопасные качественные дороги» — 293 погонных метра мостов, приведенных в нормативное состояние за год в регионе», — сказал глава ведомства, слова которого приводятся в пресс-релизе.