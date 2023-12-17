Прокуратура добивается обустройства контейнерных площадок на кладбищах в Земетчинском районе Общество

Пенза, 17 декабря 2023. PenzaNews. Прокуратура Земетчинского района добивается обустройства мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на общественных кладбищах на территории Большеижморского, Краснодубравского, Матчерского, Морсовского, Пролетарского, Салтыковского, Ушинского сельсоветов и рабочего поселка Земетчино.

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Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, в настоящее время на указанных территориях на кладбищах, включенных в реестр муниципальной собственности, отсутствуют контейнерные площадки для накопления ТКО, включая мусоросборники, подъездные пути и ограждения.

«По итогам проверки прокурор района внес главам администраций указанных сельсоветов представления об устранении нарушений. В ходе контрольной проверки установлено, что нарушения не устранены, в связи с чем прокурор района направил в суд восемь административных исковых заявлений в защиту неопределенного круга лиц о возложении на администрации Большеижморского, Краснодубравского, Матчерского, Морсовского, Пролетарского, Салтыковского, Ушинского сельсоветов и рабочего поселка Земетчино обязанности оборудовать общественные кладбища контейнерными площадками для накопления ТКО в соответствии с предъявляемыми законодательством требованиями в течение одного года со дня вступления в законную силу решения суда», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что исковые требования прокурора полностью удовлетворены.

«Исполнение судебных решений поставлено на контроль прокуратуры района», — подчеркивается в тексте.