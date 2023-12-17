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Прокуратура добивается обустройства контейнерных площадок на кладбищах в Земетчинском районе

10:02 | 17.12.2023 | Общество

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Пенза, 17 декабря 2023. PenzaNews. Прокуратура Земетчинского района добивается обустройства мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на общественных кладбищах на территории Большеижморского, Краснодубравского, Матчерского, Морсовского, Пролетарского, Салтыковского, Ушинского сельсоветов и рабочего поселка Земетчино.

Прокуратура добивается обустройства контейнерных площадок на кладбищах в Земетчинском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, в настоящее время на указанных территориях на кладбищах, включенных в реестр муниципальной собственности, отсутствуют контейнерные площадки для накопления ТКО, включая мусоросборники, подъездные пути и ограждения.

«По итогам проверки прокурор района внес главам администраций указанных сельсоветов представления об устранении нарушений. В ходе контрольной проверки установлено, что нарушения не устранены, в связи с чем прокурор района направил в суд восемь административных исковых заявлений в защиту неопределенного круга лиц о возложении на администрации Большеижморского, Краснодубравского, Матчерского, Морсовского, Пролетарского, Салтыковского, Ушинского сельсоветов и рабочего поселка Земетчино обязанности оборудовать общественные кладбища контейнерными площадками для накопления ТКО в соответствии с предъявляемыми законодательством требованиями в течение одного года со дня вступления в законную силу решения суда», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что исковые требования прокурора полностью удовлетворены.

«Исполнение судебных решений поставлено на контроль прокуратуры района», — подчеркивается в тексте.

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