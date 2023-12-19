14:54:38 Вторник, 19 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области назначены мировые судьи нескольких судебных участков

13:36 | 19.12.2023 | Общество

Печать

Пенза, 19 декабря 2023. PenzaNews. Мировые судьи нескольких судебных участков назначены в ходе 14-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоялась во вторник, 19 декабря.

В Пензенской области назначены мировые судьи нескольких судебных участков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С 1 марта 2024 года к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного района Пензы приступит Марина Зенкина, судебного участка №3 Октябрьского района Пензы — Наталья Хасаншина.

Также с 1 марта мировым судьей судебного участка №1 Кузнецкого района назначен Алексей Зинченко.

Кроме того, к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка №5 Октябрьского района Пензы на срок до одного года привлечена судья в отставке Надежда Шиханцова, сообщается на сайте регионального парламента.

Читайте также
В Заречном трое молодых людей осуждены за угон автомобиля Жительница Пензы лишилась денег при продаже детских электронных качелей
В Пензе в рамках проекта «Отдыхай с «Ростелекомом» прошли «Веселые старты» Житель Пензенской области угрожал родственнице убийством, возбуждено уголовное дело
Житель Башмаковского района стал жертвой мошенничества при покупке мотоблока Алексей Ваулин отстранен от должности главного тренера «Дизеля»
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама