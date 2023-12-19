В Пензенской области назначены мировые судьи нескольких судебных участков Общество

Пенза, 19 декабря 2023. PenzaNews. Мировые судьи нескольких судебных участков назначены в ходе 14-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоялась во вторник, 19 декабря.

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С 1 марта 2024 года к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного района Пензы приступит Марина Зенкина, судебного участка №3 Октябрьского района Пензы — Наталья Хасаншина.

Также с 1 марта мировым судьей судебного участка №1 Кузнецкого района назначен Алексей Зинченко.

Кроме того, к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка №5 Октябрьского района Пензы на срок до одного года привлечена судья в отставке Надежда Шиханцова, сообщается на сайте регионального парламента.