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В Пензенской области учреждены две новые региональные награды

14:10 | 19.12.2023 | Общество

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Пенза, 19 декабря 2023. PenzaNews. Две новые региональные награды — орден «За мужество и отвагу» и медаль «За содействие специальной военной операции» — учреждены в Пензенской области по инициативе губернатора Олега Мельниченко.

В Пензенской области учреждены две новые региональные награды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующие изменения внесены в закон «О наградах Пензенской области» в ходе 14-й очередной сессии Законодательного собрания, которая состоялась во вторник, 19 декабря.

Орденом будут поощрять граждан за мужество, самоотверженность, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья.

Медаль будут вручать как гражданам, так и коллективам организаций за помощь участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба облправительства.

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