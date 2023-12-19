Пензенские депутаты приняли законопроект о предоставлении ежемесячной выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией Общество

Пенза, 19 декабря 2023. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 14-й очередной сессии единогласно поддержали законопроект о предоставлении ежемесячной выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией.

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В настоящее время в регионе проживают 54 несовершеннолетних, которым по жизненным показаниям рекомендована низкобелковая диета. Постановлением правительства России право таких пациентов на бесплатное обеспечение безбелковыми продуктами питания установлено, однако не прописан алгоритм действий по определению меню и объему ингредиентов.

В результате многочисленных обращений к депутатам была инициирована разработка нормативного правового акта о применении механизма ежемесячной выплаты родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) в зависимости от возрастной категории детей.

Лица, дети которых находятся на полном государственном обеспечении, а также лишенные родительских прав, не смогут претендовать на получение данного пособия.

Размер и порядок предоставления выплаты определяется областным правительством, полномочиями по ее осуществлению наделяются органы местного самоуправления.

Соответствующие изменения внесены в законы «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» и «О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти Пензенской области».

В региональном бюджете на 2024–2026 годы на реализацию принятого законопроекта заложено выделение 4,45 млн. рублей ежегодно, сообщается на сайте Заксобрания Пензенской области.