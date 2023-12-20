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Олег Мельниченко поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

09:07 | 20.12.2023 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ.

Олег Мельниченко поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Верность долгу и присяге, героизм и мужество, честное исполнение служебных обязанностей всегда были и остаются визитной карточкой сотрудников управления. Вы достойно исполняете возложенные на вас масштабные ответственные задачи — стойко противодействуете политическому экстремизму, современным террористическим вызовам и угрозам, способствуете укреплению гражданского мира и согласия, стоите на страже государства и общества», — отметил глава региона.

«Уверен, что и в дальнейшем, сохраняя и приумножая традиции славных ветеранов, вы будете пресекать любые нарушения закона, посягательства на права и свободы граждан России», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал работникам органов безопасности крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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