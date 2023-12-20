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Евгений Зубков назначен прокурором Первомайского района Пензы

16:33 | 20.12.2023 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Советник юстиции Евгений Зубков приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Первомайского района Пензы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Евгений Зубков назначен прокурором Первомайского района Пензы

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Евгений Зубков родился в Пензе в 1987 году.

В 2009 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В августе того же года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

Состоял в должностях помощника прокурора Ленинского района Пензы, заместителя прокурора Бессоновского района, начальника отдела по надзору за соблюдением законов при осуществлении оперативно-разыскной деятельности и производством дознания управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона. С сентября 2022 года замещал должность замначальника управления.

Женат, воспитывает двух дочерей.

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