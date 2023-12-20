Евгений Зубков назначен прокурором Первомайского района Пензы Общество

Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Советник юстиции Евгений Зубков приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Первомайского района Пензы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Евгений Зубков родился в Пензе в 1987 году.

В 2009 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В августе того же года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

Состоял в должностях помощника прокурора Ленинского района Пензы, заместителя прокурора Бессоновского района, начальника отдела по надзору за соблюдением законов при осуществлении оперативно-разыскной деятельности и производством дознания управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона. С сентября 2022 года замещал должность замначальника управления.

Женат, воспитывает двух дочерей.