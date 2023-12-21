В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Федеральная дорога» Общество

Пенза, 21 декабря 2023. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Федеральная дорога» пройдет в Пензенской области с 22 по 24 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, оно направлено на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями на дорогах федерального значения и, как следствие, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма.

В нем отмечается, что в рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за движением на аварийно-опасных участках федеральных дорог.

«Кроме того, экипажи ДПС будут нацелены на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, выездом на встречную полосу, управлением транспортом, не имея права управления, а также на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма», — говорится в тексте.