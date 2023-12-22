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Олег Мельниченко поздравил энергетиков с профессиональным праздником

09:07 | 22.12.2023 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников энергетического комплекса с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Динамичное развитие отечественной энергетической системы, составной частью которой служат предприятия и объекты энергетики региона, — один из стратегических государственных приоритетов. Сегодня перед тружениками отрасли стоят важные и ответственные задачи — выстроить эффективную систему энергоснабжения, учитывающую особенности Пензенской области и отвечающую интересам ее жителей, организовать создание новых генерирующих мощностей и высокотехнологичного оборудования», — отметил глава региона.

«Уверен, что ваш профессионализм, обширные знания, компетентность, накопленный опыт, ответственное отношение к делу станут залогом заслуженного успеха», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал энергетикам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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