Владимир Мутовкин поздравил энергетиков с профессиональным праздником Общество

Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников энергетического комплекса с профессиональным праздником.

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«От вашего профессионализма и опыта зависит стабильная и бесперебойная работа государственных учреждений, предприятий, социальных объектов, работа общественного транспорта, тепло и уют в домах горожан, а также качество жизни каждого человека. 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и в будни, и в праздники вы всегда на трудовом посту. И даже сегодня многие из вас будут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуации действовать слажено и оперативно», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил энергетиков за нелегкий труд и ответственный подход к выполнению служебных задач.

«От души желаю каждому из вас здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии, безаварийной работы, успехов и удачи на профессиональном поприще на благо Пензы, Сурского края и России! Пусть в ваших окнах всегда горит яркий свет, а в домах царят мир и благополучие!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.