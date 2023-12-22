Максим Шикин возглавил следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР Общество

Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Подполковник юстиции Максим Шикин назначен руководителем следственного отдела по Октябрьскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Максим Шикин после окончания Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция» в 2008 году был принят на должность следователя нижнеломовского межрайонного следственного отдела.

Затем работал следователем, следователем-криминалистом, заместителем руководителя и руководителем бессоновского межрайонного следственного отдела.

С 2021 года возглавлял городищенский межрайонный следственный отдел.

Награжден знаком отличия «За службу закону» и медалью «За безупречную службу» III степени.