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Максим Шикин возглавил следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР

11:27 | 22.12.2023 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Подполковник юстиции Максим Шикин назначен руководителем следственного отдела по Октябрьскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Максим Шикин возглавил следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Максим Шикин после окончания Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция» в 2008 году был принят на должность следователя нижнеломовского межрайонного следственного отдела.

Затем работал следователем, следователем-криминалистом, заместителем руководителя и руководителем бессоновского межрайонного следственного отдела.

С 2021 года возглавлял городищенский межрайонный следственный отдел.

Награжден знаком отличия «За службу закону» и медалью «За безупречную службу» III степени.

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