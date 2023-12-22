Олег Мельниченко поручил усилить меры безопасности в период новогодних праздников Общество

Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил усилить меры безопасности в период новогодних праздников.

Фото: Pnzreg.ru

«Обращаю особое внимание руководства министерства образования и руководителей образовательных организаций — во время новогодних мероприятий в образовательных учреждениях не должно быть посторонних. Пропускной режим должен быть отработан заблаговременно. Все помещения должны быть предварительно осмотрены, персонал, который будет дежурить, работники охраны — тщательно проинструктированы», — сказал Олег Мельниченко в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области, которое состоялось в региональном правительстве в пятницу, 22 декабря.

«Пронос в учреждения и организации пиротехники, воспламеняющих веществ должен быть исключен», — добавил он.

Глава региона акцентировал внимание на необходимости тщательно проверить средства пожаротушения и сигнализации, планы и средства эвакуации.

Олег Мельниченко призвал усилить меры безопасности и на рождественских богослужениях, которые пройдут в ночь с 6 на 7 января.

Контроль также будет усилен на объектах транспорта и инфраструктуры, в торговых и развлекательных центрах, социально значимых учреждениях.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, в новогоднюю ночь для охраны общественного порядка планируется задействовать более 300 сотрудников УМВД.

На районном уровне будет создан резерв в количестве не менее 100 сотрудников. К обеспечению правопорядка намечено также привлечь сотрудников Росгвардии.

Всего в праздничный период планируется задействовать более 1,3 тыс. сотрудников полиции.