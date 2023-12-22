В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика Общество

Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика, состоялось в круглом зале правительства Пензенской области в пятницу, 22 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

К собравшимся по видеосвязи обратился губернатор Олег Мельниченко.

Он отметил, что в энергосистеме Пензенской области работают около 5 тыс. человек: благодаря их труду укрепляется экономический и инвестиционный потенциал региона.

«В 2023 году были выполнены все запланированные мероприятия инвестиционных программ по ремонту, замене, обновлению, строительству объектов энергетики. Основная доля инвестиций пришлась на обеспечение электроэнергией социально значимых объектов федерального и регионального значения», — сказал Олег Мельниченко.

В качестве примера он привел установку блочной трансформаторной подстанции в здании нового лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера. Ее мощность обеспечит также хирургический корпус, строительство которого начнется в 2024 году.

Губернатор подчеркнул, что руководство предприятий энергокомплекса уделяет большое внимание обучению персонала, повышению квалификации сотрудников, профориентации молодежи. В 2023 году при участии ПГУ состоялся региональный этап всероссийской олимпиады «Россети» по математике, физике и информатике.

Кроме того, было отмечено, что в «Пензаэнерго» действует поисковый отряд, который ежегодно принимает участие в мероприятиях поискового движения и вахтах памяти.

Отдельно Олег Мельниченко обратил внимание на работу пензенских специалистов в новых регионах, где они занимаются развитием инфраструктуры.

«В настоящий момент ремонтные бригады задействованы в восстановлении электроснабжения населенных пунктов Донецкой народной республики. В новые регионы направлены необходимые стройматериалы и электрооборудование», — сказал губернатор.

«От работы энергетического комплекса зависит благополучие Пензенской области и всей нашей страны. Еще раз благодарю за ваш труд», — добавил он.

В ходе мероприятия отличившиеся работники энергетической отрасли были награждены почетными грамотами и благодарностями главы региона, сообщает пресс-служба облправительства.