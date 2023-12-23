Подведены итоги конкурса «Лучший экскурсовод Пензенской области» Общество

Пенза, 23 декабря 2023. PenzaNews. Итоги конкурса «Лучший экскурсовод Пензенской области», организованного министерством культуры и туризма региона, подведены в ходе торжественного мероприятия, прошедшего в ЦКР «Дом офицеров».

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Этот год знаковый для всей туриндустрии, когда начали проводить аттестацию экскурсоводов. Можно сказать, конкурс — мероприятие, где мы можем подвести итоги проделанной работы и посмотреть на возможности, которые демонстрируют пензенские экскурсоводы», — сказал замглавы Минкультуры региона Ильдар Мавлюдов в ходе церемонии, состоявшегося в минувшую пятницу, 23 декабря.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, всего в конкурсе приняли участие 14 человек — музейные экскурсоводы и те, кто проводит обзорные и тематические экскурсии по городу и области.

На первом этапе кандидаты должны были прислать заявку и видео-анкету. Ролики были размещены в интернете для проведения онлайн-голосования.

В ходе очного этапа от участников требовалось продемонстрировать профессионализм и творческий потенциал.

В результате лучшим экскурсоводом Пензенской области по итогам 2023 года признана сотрудница турфирмы «Каникулы» Ольга Храмова. Второе место заняла специалист пензенского краеведческого музея Елена Головач, третье — специалист по внутреннему туризму туристско-информационного центра Пензенской области Елена Малышева. Они получили системы для беспроводного акустического сопровождения экскурсий — радиогиды — на 15, 10 и 5 человек соответственно.

Победу в специальной номинации по итогам онлайн-голосования одержала экскурсовод Ольга Белугина. Обладателю спецприза вручен усилитель голоса.