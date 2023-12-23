Сотрудники ГИБДД пришли на помощь водителю грузовика на трассе М5 «Урал» в Пензенской области Общество

Пенза, 23 декабря 2023. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции при несении службы пришли на помощь водителю грузовика «DAF» с полуприцепом, остановившегося на обочине на 738 км федеральной трассы М5 «Урал» в Пензенской области с включенной аварийной сигнализацией. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Автоинспекторы подъехали к водителю, чтобы узнать, что произошло. Водитель грузового автомобиля рассказал, что двигался из Республики Казахстан в Москву и в пути следования у его транспортного средства оборвался ремень системы охлаждения двигателя, в результате этого двигатель автомобиля стал сильно греться. Имеющийся запасной ремень не подошел и продолжать движение было невозможно», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что полицейские доставили мужчину до ближайшего магазина автозапчастей, где он приобрел новый ремень системы охлаждения двигателя, после чего помогли устранить поломку.

«Водитель поблагодарил сотрудников за оказанную помощь и неравнодушие и безопасно продолжил свой путь», — отмечается в сообщении.