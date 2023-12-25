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Мельниченко поручил разработать программу по реабилитации раненых участников СВО в санатории «Тарханы»

17:54 | 25.12.2023 | Общество

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Пенза, 25 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил разработать программу по реабилитации раненых участников специальной военной операции в санатории «Тарханы».

Мельниченко поручил разработать программу по реабилитации раненых участников СВО в санатории «Тарханы»

Фото: Pnzreg.ru

«Дал поручение региональному министерству здравоохранения — разработать программу по реабилитации раненых участников СВО в нашем санатории «Тарханы» в Пятигорске. Этот социально значимый объект возвращен в собственность Пензенской области. А тем нечистым на руку «дельцам», которые пытались его присвоить, спешу напомнить, что больше проворачивать свои махинации им не удастся», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 25 декабря.

«Еще одно поручение дано председателю регионального правительства [Николаю Симонову] и главе города Пензы [Александру Басенко] — продолжать работу по возвращению в региональную и муниципальную собственность незаконно отчужденных объектов», — добавил Олег Мельниченко.

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