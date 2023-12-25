В Пензе почтили память советских воинов, погибших в Афганистане Общество

Пенза, 25 декабря 2023. PenzaNews. Памятное мероприятие, посвященное 44-й годовщине ввода советских войск в Афганистан, состоялась у мемориального комплекса «Афганские ворота» в Пензе в понедельник, 25 декабря.

Фото: Pgduma.ru

Отдать дань уважения землякам, с честью выполнившим воинский долг за пределами Отечества, пришли представители власти и ветеранских организаций.

В их числе — заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, спикер гордумы Владимир Мутовкин, председатель правления региональной общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев, руководитель реготделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов и другие.

Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания, после чего возложили цветы к вечному огню.

По информации пресс-службы гордумы, в боевых действиях в Афганистане участвовали 5 тыс. 197 уроженцев Пензенской области, из них 134 погибли, шестеро пропали без вести, более 300 вернулись с тяжелыми ранениями и контузиями.