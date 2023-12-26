В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» Общество

Пенза, 26 декабря 2023. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» пройдет на дорогах Пензенской области в предстоящую среду, 27 декабря.

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«В ходе мероприятия особое внимание будет уделено выявлению и привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В нем отмечается, что для выявления неплательщиков будут использоваться в том числе комплексы автоматической фиксации административных правонарушений.

«Госавтоинспекция напоминает, что за неуплату административного штрафа в срок КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — сказано в тексте.