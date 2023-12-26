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В Вадинском районе прокуратура требует провести техническое обследование зданий четырех образовательных учреждений

15:48 | 26.12.2023 | Общество

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Пенза, 26 декабря 2023. PenzaNews. Прокуратура Вадинского района Пензенской области добивается проведения технического обследования зданий двух школ, спортшколы и детсада.

В Вадинском районе прокуратура требует провести техническое обследование зданий четырех образовательных учреждений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе прокурорской проверки [...] установлено, что в нарушение требований градостроительного законодательства в отношении зданий двух общеобразовательных школ, спортивной школы и детского сада не организовано проведение специализированными организациями обследования технического состояния, что может повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних обучающихся и сотрудников образовательных организаций. По результатам рассмотрения представлений прокурора района нарушения устранены не были по причине отсутствия бюджетного финансирования», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что после контрольной проверки прокурор района обратился в суд с четырьмя исками о возложении на образовательные учреждения обязанности в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу провести обследование технического состояния зданий силами специализированных организаций.

«Судом иски удовлетворены. Исполнение судебных решений поставлено на контроль прокуратуры района», — сказала собеседница агентства.

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