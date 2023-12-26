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В Пензенской области к охране общественного порядка в новогоднюю ночь будут привлечены более 300 полицейских

17:55 | 26.12.2023 | Общество

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Пенза, 26 декабря 2023. PenzaNews. Более 300 сотрудников полиции будут обеспечивать охрану общественного порядка в Пензенской области в новогоднюю ночь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Пензенской области к охране общественного порядка в новогоднюю ночь будут привлечены более 300 полицейских. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ожидается, что в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года на территории региона будет проведено 84 массовых мероприятия в 54 населенных пунктах. К охране общественного порядка в новогоднюю ночь будут привлечены 314 сотрудников полиции, 26 сотрудников Росгвардии и 224 представителя общественных объединений правоохранительной направленности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сотрудники полиции и Росгвардии также будут задействованы в охране общественного порядка в ночь с 6 на 7 января, когда в храмах будут проходить рождественские богослужения.

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