Владимир Мутовкин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя Общество

Пенза, 27 декабря 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя, который отмечается 27 декабря.

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«24 часа в сутки, семь дней в неделю, и в будни, и в праздники вы на боевом посту. От вашей работы и слаженных действий во многом зависит безопасность населения и важных объектов, и вы всегда готовы прийти на помощь людям, попавшим в беду. Среди вас нет случайных людей, ведь в эту профессию приходят исключительно по зову сердца», — подчеркнул спикер гордумы.

Владимир Мутовкин поблагодарил спасателей за добросовестную работу, верность долгу, храбрость, решительность, ответственность и отзывчивость.

Он выразил уверенность, что опыт и высокий уровень организации служебной деятельности помогут и впредь успешно решать все стоящие перед ведомством задачи.

«От всей души желаю каждому из вас успехов в вашей нелегкой, но такой важной работе, мира, счастья, добра, удачи и как можно меньше тревожных сигналов, требующих незамедлительных выездов! Пусть ваши самоотверженность и преданность делу всегда служат благородным целям!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.