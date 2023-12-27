В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Общество

Пенза, 27 декабря 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя, состоялось в круглом зале правительства Пензенской области в среду, 27 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

Глава регионального кабинета министров Николай Симонов вручил семи сотрудникам МЧС, нуждающимся в улучшении жилищных условий, ключи от служебных квартир.

Он подчеркнул, что решение о предоставлении жилья принято губернатором Олегом Мельниченко.

Также решением руководителя субъекта федерации председателю совета ветеранов пожарных и спасателей Александру Рыжову присвоено почетное звание «Заслуженный пожарный Пензенской области».

Фото: Pnzreg.ru

Всего в ходе торжественного мероприятия были награждены 38 человек. Им вручены почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора, сообщает пресс-служба облправительства.