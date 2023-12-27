Прокуратура потребовала организовать освещение четырех пешеходных переходов на трассе М5 «Урал» в Спасском районе Общество

Пенза, 27 декабря 2023. PenzaNews. Прокуратура Спасского района Пензенской области потребовала организовать освещение четырех пешеходных переходов на федеральной трассе М5 «Урал».

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«Прокуратура Спасского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что в нарушение требований ГОСТа [...] расположенные на федеральной автомобильной дороге М5 «Урал» на территории Спасского района четыре пешеходных перехода не освещаются в темное время суток. По результатам проверки внесено представление руководителю ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

«Устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры района», — сказала собеседница агентства.