УФАС предупредило АО «Газпром газораспределение Пенза» о незаконном уклонении от заключения договора о техобслуживании внутриквартирного оборудования Общество

Пенза, 29 декабря 2023. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области предупредило АО «Газпром газораспределение Пенза» о незаконном уклонении от заключения договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в пятницу, 29 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что в УФАС от жителя микрорайона Заря города Пензы поступило обращение, из которого следовало, что он обратился в АО «Газпром газораспределение Пенза» с заявкой о заключении договора о техобслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, однако в заключении договора ему было отказано по причине отсутствия документов, подтверждающих проверку дымоходов, газовых колонок и плит.

«В ходе рассмотрения обращения установлено, что проверка состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистка и (или) ремонт осуществляются самостоятельно лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме (в том числе управляющими организациями), либо специализированной организацией путем заключения соответствующего договора. Согласно п. 24 правил №410, специализированная организация не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящими правилами. Исходя из вышеизложенного, у АО «Газпром газораспределение Пенза» основания для требования у жителей, проживающих в МКД, документов и сведений, не предусмотренных п. 18 и 19 правил №410, в том числе проведения проверки дымовых и вентиляционных каналов в МКД, отсутствовали», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что АО «Газпром газораспределение Пенза» является единственной специализированной организацией, с которой собственники многоквартирных домов, расположенных на территории Пензы, обязаны заключить договор о техобслуживании внутриквартирного газового оборудования.

«Таким образом, в действиях АО «Газпром газораспределение Пенза», выразившихся в необоснованном уклонении от заключения договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования по основаниям, не предусмотренным федеральными законами и нормативно-правовыми актами, усмотрены признаки нарушения п. 5 ч. 1 ст. 10 федерального закона [...] «О защите конкуренции». [...] Пензенское УФАС России предупредило АО «Газпром газораспределение Пенза» о принятии мер по устранению последствий указанных действий в срок до 29 января 2024 года», — говорится в сообщении.

«В силу ч. 7 ст. 39.1 закона «О защите конкуренции» при условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением», — добавляется в тексте.