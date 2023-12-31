Пензенский губернатор выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода Общество

Пенза, 31 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела Белгорода.

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«Белгород. Страшный теракт, в котором погибли мирные жители. Очень трудно в такой момент подбирать слова. ВСУ, разумеется, знали, куда бьют. Обстрел производился по центральной части города: многие спешили за подарками близким, кто-то просто намеревался провести последнюю субботу года со своей семьей. Преступный киевский режим в очередной раз показал свою сущность. Как показывает практика, воевать на поле боя у них получается очень плохо. Поэтому они отыгрываются на людях, которые никакого отношения к вооруженным силам не имеют. Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Пензенцы скорбят вместе с белгородцами», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую субботу, 30 декабря.

«Уверен, преступление не останется без заслуженного наказания, а всем нам это еще один сигнал — СВО должна быть доведена до конца, потому что Киев в своей ненависти к России не знает никаких границ», — добавил Олег Мельниченко.

По информации Минобороны России, 30 декабря киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства.

Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.

Сообщалось о 14 погибших, затем эта цифра стала увеличиваться.

Как сообщил утром 31 декабря в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли 22 человека, 109 ранены.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство, убийстве, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества.