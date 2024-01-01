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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Новым годом

13:35 | 31.12.2023 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Новым годом.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Новым годом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с наступающим новым 2024 годом! Этот праздник занимает особое место в сердце каждого из нас, согревает теплом душевного общения с близкими людьми и дарит добрые надежды. Уходящий год был непростым. Он поставил перед нами новые вызовы и испытания. Вместе с тем 2023-й был насыщен важными событиями и принес нам немало ярких и добрых моментов: создавались новые семьи, рождались дети, справлялись новоселья, город развивался и благоустраивался — появились новые улицы и зоны отдыха, были отремонтированы многие километры автодорог, начато строительство новых транспортных магистралей и социальных объектов», — отметил спикер гордумы.

«Искренне благодарю всех, кто своим профессиональным трудом и общественной деятельностью способствовал процветанию Пензы и Сурского края, сохранению независимости нашего Отечества! Мы многого достигли в уходящем году, и я уверен, что нет таких проблем, с которыми мы не справимся сообща», — добавил Владимир Мутовкин.

Он пожелал пензенцам крепкого здоровья, радости, благополучия и мирного неба над головой.

«Пусть вам во всем сопутствует успех! Пусть новый год станет для вас годом позитивных событий, новых побед и добрых перемен! Пусть реализуются все ваши планы и исполнятся самые заветные мечты! С Новым годом!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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