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Александр Басенко поздравил жителей Пензы с Новым годом

15:46 | 31.12.2023 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2023. PenzaNews. Глава города Пензы Александр Басенко поздравил жителей областного центра с Новым годом.

Александр Басенко поздравил жителей Пензы с Новым годом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стремительно пролетел еще один год. Он был наполнен важными событиями и каждому из нас запомнился чем-то особенным. В 2023 году столица Сурского края отметила свой 360-летний юбилей. Эту дату город встретил полным сил, достижений и новых планов. Несмотря на современные вызовы, нам вместе удалось добиться положительных изменений в развитии инфраструктуры и социальной сферы. Мы продолжаем вводить в эксплуатацию дома для переселения граждан из аварийного фонда, возводим современные школы и капитально ремонтируем существующие образовательные учреждения. Благоустраиваем зоны отдыха, улучшаем качество и уровень безопасности дорог, строим новые объекты улично-дорожной сети», — отметил глава города.

«Впереди нас ждет большой путь, нам еще многое предстоит сделать, но самое главное — нам есть чем гордиться. Прежде всего тем, что мы живем в сильной, независимой, великой России, сломить которую не может никакое внешнее давление. Гордиться ее защитниками, их доблестью и отвагой, волонтерами и всеми, кто сегодня по зову сердца оказывает гуманитарную помощь, трудится ради общего благополучия», — подчеркнул Александр Басенко.

Он поблагодарил пензенцев за поддержку и участие в жизни города и страны.

«От всей души желаю, чтобы следующий год стал для каждого из вас плодотворным, удачным и счастливым, щедрым на хорошие вести и добрые перемены. Крепкого здоровья, радости, успехов вам и вашим близким!» — пожелал глава Пензы.

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