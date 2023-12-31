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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Новым годом

17:43 | 31.12.2023 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Новым годом.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Новым годом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«До наступления Нового года осталось совсем немного. Волшебная атмосфера наполнила каждый уголок нашего прекрасного города. Хочу пожелать каждому из вас провести это время с близкими, полностью наслаждаясь волшебством Нового года. Не забывайте делиться своим счастьем и радостью с теми, кто рядом. Ведь именно в объединении и поддержке любимых людей мы находим особую силу и уверенность в завтрашнем дне», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Пусть новогодние чудеса, которые живут в наших сердцах, сопровождают нас в каждом мгновении. От всей души желаю каждому из вас незабываемых впечатлений в этот новогодний период, искренней радости. Пусть ваше сердце наполняется теплом и светом, пусть ваши мечты осуществляются, а дорогие вам люди всегда остаются рядом», — пожелал Олег Мельниченко.

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