Вступил в силу закон об упразднении и создании судебных участков и должностей мировых судей в Пензенской области Общество

Пенза, 1 января 2024. PenzaNews. Закон «Об упразднении и создании судебных участков и должностей мировых судей в Пензенской области и о внесении изменений в закон Пензенской области «О создании должностей мировых судей и судебных участков в Пензенской области», который был принят Заксобранием региона 20 октября 2023 года, вступил в силу 1 января.

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«Законом увеличено количество судебных участков в Железнодорожном районе Пензы с 5 до 6, в Октябрьском районе Пензы с 8 до 9, в Пензенском районе с 3 до 4 за счет упразднения по одному из двух существующих судебных участков в Белинском, Земетчинском и Колышлейском районах», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области.

В нем добавляется также, что изменены границы судебных участков Первомайского района Пензы и Заречного, данные территории разделены на судебные участки равные по численности населения.

«Кроме того, законом внесены уточнения в описание отдельных участков Ленинского района Пензы в местах сопряжения их границ с судебными участками Первомайского и Октябрьского районов», — отмечается в тексте.

«Принятые изменения перераспределяют нагрузку по рассмотрению дел на мировых судей, которая изменилась за последние годы в связи с увеличением или снижением численности населения на различных судебных участках, а также устраняют спорные вопросы, возникающие между мировыми судьями при определении территориальной подсудности. Предполагается, что внесенные законом изменения положительно отразятся на доступе граждан к правосудию», — сказано в сообщении.