22:13:01 Понедельник, 1 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вступил в силу закон об упразднении и создании судебных участков и должностей мировых судей в Пензенской области

14:12 | 01.01.2024 | Общество

Печать

Пенза, 1 января 2024. PenzaNews. Закон «Об упразднении и создании судебных участков и должностей мировых судей в Пензенской области и о внесении изменений в закон Пензенской области «О создании должностей мировых судей и судебных участков в Пензенской области», который был принят Заксобранием региона 20 октября 2023 года, вступил в силу 1 января.

Вступил в силу закон об упразднении и создании судебных участков и должностей мировых судей в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Законом увеличено количество судебных участков в Железнодорожном районе Пензы с 5 до 6, в Октябрьском районе Пензы с 8 до 9, в Пензенском районе с 3 до 4 за счет упразднения по одному из двух существующих судебных участков в Белинском, Земетчинском и Колышлейском районах», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области.

В нем добавляется также, что изменены границы судебных участков Первомайского района Пензы и Заречного, данные территории разделены на судебные участки равные по численности населения.

«Кроме того, законом внесены уточнения в описание отдельных участков Ленинского района Пензы в местах сопряжения их границ с судебными участками Первомайского и Октябрьского районов», — отмечается в тексте.

«Принятые изменения перераспределяют нагрузку по рассмотрению дел на мировых судей, которая изменилась за последние годы в связи с увеличением или снижением численности населения на различных судебных участках, а также устраняют спорные вопросы, возникающие между мировыми судьями при определении территориальной подсудности. Предполагается, что внесенные законом изменения положительно отразятся на доступе граждан к правосудию», — сказано в сообщении.

Читайте также
В Пензе водитель «Great Wall» сбил молодого человека До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который сдал в комиссионный магазин найденный на улице телефон
Житель Колышлейского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело В Пензенском районе легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель
Под Пензой опрокинулась иномарка, пострадали два человека В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама