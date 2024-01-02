Пензенская полиция подвела итоги работы по охране общественного порядка в новогоднюю ночь Общество

Пенза, 2 января 2024. PenzaNews. Управление МВД России по Пензенской области подвело итоги работы по охране общественного порядка в новогоднюю ночь.

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По данным пресс-службы ведомства, в праздничных мероприятиях на территории региона приняли участие около 14 тыс. человек. Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий допущено не было.

Безопасность граждан обеспечивали 469 сотрудников полиции и Росгвардии, более 220 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций.

За дежурные сутки зарегистрировано семь сообщений криминального характера. Произошло одно ДТП, в котором погиб человек. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 11 водителей.