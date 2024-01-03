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В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Федеральная дорога»

11:48 | 03.01.2024 | Общество

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Пенза, 3 января 2024. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Федеральная дорога» пройдет в Пензенской области 4 и 5 января.

В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Федеральная дорога». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, оно направлено на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями на дорогах федерального значения и, как следствие, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма.

В нем отмечается, что в рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за движением на аварийно-опасных участках федеральных дорог.

«Кроме того, экипажи ДПС будут нацелены на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, выездом на встречную полосу, управлением транспортом, не имея права управления, а также на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма», — говорится в тексте.

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