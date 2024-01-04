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ВАЖНО В Пензенской области введен особый противопожарный режим

В Пензенской области введен особый противопожарный режим

17:15 | 04.01.2024 | Общество

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Пенза, 4 января 2024. PenzaNews. Особый противопожарный режим введен в Пензенской области с 4 января. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области введен особый противопожарный режим. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Принимая во внимание решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области, [...] установить на территории Пензенской области с 4 января 2024 года и до особого распоряжения особый противопожарный режим», — говорится в документе.

Главам городских округов и муниципальных районов Пензенской области поручено, в частности, усилить адресную работу с населением, уделить особое внимание местам проживания многодетных и неблагополучных семей, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких престарелых и социально неадаптированных граждан; увеличить количество пожарно-профилактических групп, задействованных в проведении рейдов в частном жилом фонде населенных пунктов с неблагополучной обстановкой с пожарами и гибелью людей; организовать распространение агитационных и пропагандистских материалов на противопожарную тематику; активизировать работу по оборудованию автономными пожарными извещателями места проживания многодетных и неблагополучных семей, рассмотреть возможность оказания адресной помощи населению, отнесенного к группам риска, в ремонте печного отопления и электропроводки.

Главному управлению МЧС России по Пензенской области рекомендовано осуществлять координацию работы пожарно-профилактических групп на территории региона в зависимости от складывающейся обстановки с пожарами и гибелью на них людей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за неполные двое суток в Пензенской области произошло несколько пожаров, в которых погибли люди.

Так, днем 3 января при пожаре в частном доме в селе Лопуховка Бессоновского района погибли два человека.

Ночью 4 января пожар унес жизнь пожилой женщины в селе Ахлебинино Спасского района.

Рано утром при пожаре в частном доме в селе Липовка Малосердобинского района погибли двое мужчин.

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