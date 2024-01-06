В Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности Общество

Пенза, 6 января 2024. PenzaNews. Оранжевый уровень погодной опасности прогнозируется в Пензенской области с 8 по 12 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности: в период с 8 по 12 января 2024 года по всей территории Пензенской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9°C и более», — сказано в тексте.

На сайте ведомства сообщается также, что в предстоящее воскресенье, 7 января, опасных и неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.