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В Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности

12:50 | 06.01.2024 | Общество

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Пенза, 6 января 2024. PenzaNews. Оранжевый уровень погодной опасности прогнозируется в Пензенской области с 8 по 12 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности: в период с 8 по 12 января 2024 года по всей территории Пензенской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9°C и более», — сказано в тексте.

На сайте ведомства сообщается также, что в предстоящее воскресенье, 7 января, опасных и неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.

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