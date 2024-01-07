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Олег Мельниченко поздравил православных верующих с Рождеством

09:03 | 07.01.2024 | Общество

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Пенза, 7 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

Олег Мельниченко поздравил православных верующих с Рождеством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это один из самых почитаемых великих праздников, который вдохновляет на благие устремления, добрые дела и поступки, несет в себе высокие идеалы светлой веры и надежды, милосердия, заботы, справедливости», — отметил глава региона.

«В этот торжественный день мы обращаемся к своей славной многовековой истории, богатейшим духовным традициям, которые служат для нас важнейшим нравственным ориентиром, залогом укрепления гражданского мира и общественного согласия», — добавил Олег Мельниченко.

Он пожелал православным верующим крепкого здоровья, мира, благополучия, взаимопонимания и удачи во всех делах и начинаниях.

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