Олег Мельниченко поздравил православных верующих с Рождеством Общество

Пенза, 7 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

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«Это один из самых почитаемых великих праздников, который вдохновляет на благие устремления, добрые дела и поступки, несет в себе высокие идеалы светлой веры и надежды, милосердия, заботы, справедливости», — отметил глава региона.

«В этот торжественный день мы обращаемся к своей славной многовековой истории, богатейшим духовным традициям, которые служат для нас важнейшим нравственным ориентиром, залогом укрепления гражданского мира и общественного согласия», — добавил Олег Мельниченко.

Он пожелал православным верующим крепкого здоровья, мира, благополучия, взаимопонимания и удачи во всех делах и начинаниях.