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Владимир Мутовкин поздравил православных верующих с Рождеством

10:13 | 07.01.2024 | Общество

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Пенза, 7 января 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

Владимир Мутовкин поздравил православных верующих с Рождеством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот светлый праздник несет в себе большое объединяющее начало и призывает к чистым помыслам, дарит каждому из нас радость и надежды на добрые перемены, укрепляет веру и напоминает о всеспасительной любви к ближним, внимании и милосердии», — отметил он.

«От всей души желаю каждому из вас здоровья, радости, добра и мира! Пусть рядом с вами всегда будут близкие люди, а взаимопонимание и гармония никогда не покидают ваш дом! Пусть свет рождественской звезды освещает каждый ваш день, а Господь охраняет от бед и невзгод!» — пожелал Владимир Мутовкин.

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