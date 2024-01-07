Владимир Мутовкин поздравил православных верующих с Рождеством Общество

Пенза, 7 января 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

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«Этот светлый праздник несет в себе большое объединяющее начало и призывает к чистым помыслам, дарит каждому из нас радость и надежды на добрые перемены, укрепляет веру и напоминает о всеспасительной любви к ближним, внимании и милосердии», — отметил он.

«От всей души желаю каждому из вас здоровья, радости, добра и мира! Пусть рядом с вами всегда будут близкие люди, а взаимопонимание и гармония никогда не покидают ваш дом! Пусть свет рождественской звезды освещает каждый ваш день, а Господь охраняет от бед и невзгод!» — пожелал Владимир Мутовкин.