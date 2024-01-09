В Пензенской области выявлено три нарушения лесного законодательства Общество

Пенза, 9 января 2024. PenzaNews. Три нарушения лесного законодательства выявлено в Пензенской области в период новогодних праздников. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«Работники министерства и подведомственных учреждений в новогодние праздники работали в усиленном режиме в части выявления и пресечения нарушений лесного законодательства на территории Пензенской области. В ходе проведения мероприятий по лесной охране выявлено три нарушения лесного законодательства на территории Камешкирско-Лопатинского и Никольского лесничеств. [...] Возбуждено три дела об административных правонарушениях по ст. 8.25 и ст. 8.31 КоАП РФ», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что нарушения касаются правил заготовки древесины и санитарной безопасности в лесах.