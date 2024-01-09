В Пензе по факту приостановления подачи тепла в 42 многоквартирных дома и одно медучреждение начата прокурорская проверка Общество

Пенза, 9 января 2024. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы начала проверку по факту приостановления подачи тепла в 42 многоквартирных дома и одно медучреждение из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

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«По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Ленинского района города Пензы проводит проверку по факту приостановления подачи коммунальной услуги по отоплению в 42 многоквартирных дома и одно медицинское учреждение на улицах Коммунистической, Пугачева, Дзержинского, Ворошилова и других в результате аварии на магистральном трубопроводе. В ходе проверки будут установлены причины прекращения подачи коммунальной услуги, дана оценка соблюдению ресурсоснабжающей организацией требований законодательства при ее предоставлении», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.