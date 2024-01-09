В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда» Общество

Пенза, 9 января 2024. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда», проведенного на дорогах субъекта федерации совместно с региональным УМВД при силовой поддержке Росгвардии в период с 13 по 27 декабря.

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«Установлено местонахождение 8 граждан, находящихся в федеральном розыске (лица переданы инициаторам розыска); выявлено 8 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением требований миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

В нем указано, что из незаконного оборота изъято 216 граммов наркотических веществ синтетического и растительного происхождения.

«Выявлено и привлечено к административной ответственности на общую сумму 1 млн. 726 тыс. рублей 180 лиц, осуществлявших международные автомобильные грузоперевозки по территории Пензенской области с нарушением действующего законодательства», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в рамках спецоперации возбуждено четыре уголовных дела, к административной ответственности привлечено 5 тыс. 297 лиц.