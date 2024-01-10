ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензенской области Общество

Пенза, 10 января 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целью которых является хищение денежных средств.

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«Установлено, что в настоящее время злоумышленники создают фейковые аккаунты в социальных сетях и интернет-мессенджерах, используя данные индивидуальных предпринимателей. Так, неустановленные лица предлагают заработок в сети интернет за фиксированную плату. Войдя в доверие, после завершения работ злоумышленники просят передать им данные банковской карты, на которую поступят денежные средства в виде заработной платы, в том числе трехзначный защитный код проверки ее подлинности. После выполнения требований мошенников все денежные средства переводятся на иные счета», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», — добавляется в пресс-релизе.