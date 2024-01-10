Мельниченко сообщил о планируемом прибытии в Пензу 300 детей и сопровождающих их педагогов из Белгородской области Общество

Пенза, 10 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о планируемом прибытии в регион 300 детей и сопровождающих их педагогов из муниципальных образований Белгородской области, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы этот вопрос прорабатываем уже несколько дней, с момента, когда к нам обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков. Сразу было понятно, что мы будем помогать», — сказал Олег Мельниченко в ходе заседания оперативного штаба.

«Разместим детей в лагерях «Юность» и «Звездочка», они отапливаются, есть свои котельные. В корпусах — комнаты на три человека, в каждой — санузел, душ, хорошие бытовые условия. Еще очень важно, что там есть большие помещения, где можно организовать учебный процесс, чтобы дети не запускали учебу», — добавил он.

Глава региона поручил закупить необходимую для занятий мебель, учебное оборудование, тетради, канцелярские принадлежности, школьные рюкзаки.

Олег Мельниченко отметил, что необходимо обеспечить устойчивое интернет-покрытие территории, чтобы дети находились на постоянной связи с оставшимися в Белгородской области родственниками.

«Нужно также организовать для детей спортивные занятия. Спортзалов в «Юности» и «Звездочке» нет, организуем выезды в бассейны, в ФОКи, на каток. Лыжню проложить, чтобы, когда погода позволит, на открытом воздухе можно было заниматься», — сказал губернатор.

«Грамотно организуйте досуг детей, дополнительное образование, чтобы ребята проводили время с пользой», — подчеркнул он.

Особое внимание глава региона потребовал уделить вопросам безопасности — организации охраны лагеря, открытию медпунктов с дежурными врачами и медсестрами, а также содержанию в хорошем состоянии подъездных путей к лагерям.

«Прием белгородских школьников должен быть организован на достойном уровне», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.