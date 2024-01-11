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ВАЖНО Движение маршрутного транспорта временно ограничено на участках четырех трасс в Пензенской области из-за непогоды

Движение маршрутного транспорта ограничено на участках четырех трасс в Пензенской области

15:31 | 11.01.2024 | Общество

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Пенза, 11 января 2024. PenzaNews. Движение маршрутного транспорта временно ограничено на участках четырех трасс в Пензенской области из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ФКУ «Поволжуправтодор».

Движение маршрутного транспорта ограничено на участках четырех трасс в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области из-за непогоды временно ограничено движение маршрутных транспортных средств по участкам четырех федеральных трасс. [...] Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость). Подрядные организации работают в усиленном режиме. Всего на дороги области вышло 86 единиц техники», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что движение ограничено до 6.00 мск 12 января на участках с 470-го по 775-й км трассы М5 «Урал», со 129-го по 278-й км трассы Р-208 «Тамбов — Пенза», с 0-го по 110-й км трассы Р-207 «Пенза — Балашов — Михайловка — А-260», с 326-го по 511-й км трассы Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов».

В четверг, 11 января, в Пензенской области идет сильный снег, метель с порывами ветра до 15–20 метров в секунду, отмечает ТАСС.

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