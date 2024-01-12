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Олег Мельниченко поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

09:12 | 12.01.2024 | Общество

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Пенза, 12 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура занимает важное место в системе органов юстиции и в жизни общества. От вашего высочайшего профессионализма, обширных знаний, компетентности, ответственного отношения к делу, строгого надзора за неуклонным соблюдением конституционных прав и свобод граждан, успехов в борьбе с коррупцией, проявлениями терроризма и экстремизма во многом зависит укрепление верховенства закона в нашей стране», — отметил глава региона.

«Убежден, и в дальнейшем вы будете также честно и добросовестно исполнять свой служебный долг», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал работникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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