Владимир Мутовкин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником Общество

Пенза, 12 января 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.

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«Ваше ведомство всегда пользовалось авторитетом и доверием людей.Обеспечивая надзор за соблюдением законности, координируя деятельность правоохранительных структур по борьбе с преступностью, вы вносите большой вклад в создание правового государства и защиту законных прав и интересов граждан», — отметил спикер гордумы.

«Примите слова благодарности за ваш нелегкий и ответственный труд, за честное и высокопрофессиональное исполнение должностных обязанностей. Уверен, что и впредь ваши знания и накопленный опыт, принципиальность, личное мужество, повышенное чувство справедливости и полная самоотдача делу будут способствовать решению всех, даже самых сложных задач», — добавил Владимир Мутовкин.

Особые слова признательности он адресовал ветеранам органов прокуратуры, внесшим огромный вклад в развитие ведомства и воспитавшим достойную смену молодых сотрудников.

«От всей души желаю каждому из вас здоровья, счастья, мира, добра, энергии, оптимизма и успехов во всех делах и начинаниях!» — пожелал председатель городской думы.